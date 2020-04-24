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24.04.2020 22:56
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Трамп подписал закон о поддержке экономики США почти на полтриллиона долларов. Больше половины достанется малому бизнесу

Президент США Дональд Трамп подписал закон о стимулировании экономики на 484 млрд долларов. Об этом 24 апреля сообщает AP News.

321 млрд долларов уйдет на поддержку малого бизнеса, 60 млрд — на кредитование предпринимателей. Еще 75 млрд выделят больницам, 25 млрд уйдут на расширение программы тестирования на коронавирус.

Напомним, ранее Конгресс США уже направил на поддержку малого бизнеса 350 млрд долларов, однако эти деньги уже потратили.

Количество жертв коронавируса в Соединенных Штатах превысило 50 тыс. человек. По общему количеству зараженных страна продолжает удерживать первое место — 870 468 человек.

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Комментарии (10)

Киркор_Филиппов
Это не скрепно...
Игорь Борисов
А наша нищета будет сидеть до конца жизни и "госдолг" США считать, как обычно..
261052481
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