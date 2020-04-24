Играть в волейбол с белой медведицей приходится сотрудникам зверинца. Импровизированный матч Ленинградский зоопарк показал 24 апреля в своём Instagram.
«Угадайте, кто больше всего в зоопарке скучает по гостям? Может быть, это ленивец или белорукий гиббон? Или отдел по связям с общественностью? Конечно же, скучают все, но больше всех людей не хватает Хаарчаане, ведь она так любит внимание», — отмечается в сообщении.
Когда в зоопарке есть посетители, медведица кидает игрушки им. Обычно мячи и конусы остаются лежать на кромке бассейна, недолетая до зрителей, но Хаарчаана не расстраивается — ведь она получает свою порцию оваций. Сейчас места в «зрительном зале» заняли сотрудники. Зато теперь они может получить игрушку обратно.
«Фонтанка» уже рассказывала, как обитатели зоопарка скучают из-за введённого в Петербурге режима самоизоляции и как радуются, когда их самих выпускают из зимних вольеров.