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24.04.2020 17:54
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Зоопарк показал ту, кто скучает больше всех. Спасают вода и мячик

Кадр из видео в&nbsp;<a href="https://www.instagram.com/spbzoopark/" class="_">instagram.com/spbzoopark</a>
Кадр из видео в instagram.com/spbzoopark

Играть в волейбол с белой медведицей приходится сотрудникам зверинца. Импровизированный матч Ленинградский зоопарк показал 24 апреля в своём Instagram.

«Угадайте, кто больше всего в зоопарке скучает по гостям? Может быть, это ленивец или белорукий гиббон? Или отдел по связям с общественностью? Конечно же, скучают все, но больше всех людей не хватает Хаарчаане, ведь она так любит внимание», — отмечается в сообщении.

Когда в зоопарке есть посетители, медведица кидает игрушки им. Обычно мячи и конусы остаются лежать на кромке бассейна, недолетая до зрителей, но Хаарчаана не расстраивается — ведь она получает свою порцию оваций. Сейчас места в «зрительном зале» заняли сотрудники. Зато теперь они может получить игрушку обратно.

«Фонтанка» уже рассказывала, как обитатели зоопарка скучают из-за введённого в Петербурге режима самоизоляции и как радуются, когда их самих выпускают из зимних вольеров.

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Комментарии (3)

мухомор
Услада ещё жива?
Ей уже 33-34 года должно быть.
Батарейкин
Слишком много мимишности для Фъ! Надо срочно налить городской грязи, хотя бы 2-3 статейки!
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