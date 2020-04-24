Россия сразится с Чехией и Швейцарией за выход в плей-офф Олимпиады-2022

В обновленном рейтинге национальных команд, на основе которых делается разбивка по группам, сборная России занимает второе место (3400 очков). Лидирует Канада (3470), третья - Финляндия (3345). Далее идут Швеция (3325), Чехия (3200), США (3140), Германия (3090), Швейцария (3060), Словакия (2835) и Латвия (2810).

Стали известны состав групп в хоккейном турнир Зимней Олимпиады 2022 года в Пекине. Как сообщает пресс-служба Международной федерации хоккея (IIHF) в пятницу, 24 апреля, сборная России сыграет в группе с командами Чехии и Швейцарии.

В Олимпиаде выступят 12 команд, которые будут разбиты на три группы по четыре сборные в каждой. В группе B сыграют Россия, Чехия и Швейцария, и еще одна команда, которая преодолеет квалификационный турнир. Состав группы A: Канада, США, Германия, Китай; группы C - Финляндия, Швеция и две сборные из квалификационного турнира.

Финальный этап квалификационного турнира запланирован на 27-30 августа 2020 года. В группе D, матчи которой пройдут в Братиславе, сыграют сборные Австрии, Белоруссии, Польши и Словакии, в группе Е (Рига) - команды Венгрии, Италии, Латвии и Франции, в группе F (Норвегия) - Дании, Норвегии, Словении и Южной Кореи. Победители каждой группы попадут на Олимпийские игры в Пекине.

Олимпийские игры 2022 года пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля. Напомним, что на предыдущей Олимпиаде 2018 года чемпионом стала сборная России, победившая в финале сборную Германии.

Ранее летние Олимпийские игры 2020 года в Токио были перенесены на 2021 год. Однако Международный олимпийский комитет и организаторы Игр также обсуждали вопрос о возможном переносе соревнований еще дальше, на 2022 год, если ситуация с эпидемией коронавирусом не нормализуется к тому времени.