Смольный расширил арендные каникулы по времени и видам бизнеса. Отсрочку по платежам смогут получить 38 отраслей

Комитет имущественных отношений внес изменения в собственный приказ от 3 апреля, который вводил так называемые «арендные каникулы» в связи с пандемией COVID-19. Теперь в него уместили почти 40 направлений бизнеса.



Как сообщает КИО 24 апреля, основных изменений четыре. Первое: теперь отсрочка или рассрочка платежей распространяется на всех арендаторов, вне зависимости от того, находятся ли они в Реестре субъектов малого и среднего предпринимательства.

Второе: если раньше льготы касались гостиничных услуг, общественного питания и туризма, то теперь они распространяются на 38 видов деятельности. Среди них — непродовольственная розница (включая нестационарные торговые объекты), стоматология и индустрия красоты, бытовые социальные услуги, транспорт и перевозки, культура, спорт, искусство, развлечения, выставки, образование и другие. Полный список — в приложенном файле.