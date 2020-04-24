Смольный расширил арендные каникулы по времени и видам бизнеса. Отсрочку по платежам смогут получить 38 отраслей
Комитет имущественных отношений внес изменения в собственный приказ от 3 апреля, который вводил так называемые «арендные каникулы» в связи с пандемией COVID-19. Теперь в него уместили почти 40 направлений бизнеса.
Как сообщает КИО 24 апреля, основных изменений четыре. Первое: теперь отсрочка или рассрочка платежей распространяется на всех арендаторов, вне зависимости от того, находятся ли они в Реестре субъектов малого и среднего предпринимательства.
Второе: если раньше льготы касались гостиничных услуг, общественного питания и туризма, то теперь они распространяются на 38 видов деятельности. Среди них — непродовольственная розница (включая нестационарные торговые объекты), стоматология и индустрия красоты, бытовые социальные услуги, транспорт и перевозки, культура, спорт, искусство, развлечения, выставки, образование и другие. Полный список — в приложенном файле.
Третье: теперь отсрочка касается платежей не только за II и III кварталы, но и на часть первого — с 13 марта, когда в городе был веден режим повышенной готовности. Порядок отсрочки следующий: с 13 марта до окончания срока действия этого режима она предоставляется в полном размере платы по договору; в период с прекращения действия режима до 1 октября — в 5-процентом объеме. Пени и штрафы не начисляются.
Четвертое: период беспроцентной рассрочки на оплату отсроченных платежей увеличен с 1 года до двух. Это означает, что оплатить аренду за часть первого, второй и третий кварталы 2020 года предприниматели смогут с 1 января 2021 года до 1 января 2023 года. Платить можно поэтапно не чаще раза в месяц равными суммами, которые не превышают половины ежемесячной ренты по договору.
Напомним, первый пакет помощи петербургскому бизнесу включал ряд мер, среди которых была отсрочка по арендным платежам за II и III квартал, это относилось только к наиболее пострадавшим от ограничительных мер отраслям. Бизнес передал Смольному свои предложения по поводу содержания второго пакета. Его формирование ожидается на следующей неделе. Накануне стало известно, что обсуждаются целевые субсидии на зарплаты сотрудникам предприятий малого и среднего бизнеса пострадавших отраслей в размере суммы НДФЛ, которую организации уплатили во II и III кварталах 2019 года.