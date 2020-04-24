Как сообщили «Фонтанке» в отделе пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, по предварительной информации, 24 апреля в 7:03 на Московском проспекте, 171, у пересечения с улицей Фрунзе, столкнулись «Мазда 7» и «Форд». Водитель «Форда», мужчина 1974 года рождения, получил травмы средней степени тяжести.

Кадры с места аварии опубликовал паблик «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». По словам очевидцев, внедорожник выезжал на перекрёсток на зелёный сигнал светофора, а «Форд Транзит» — на красный. От удара микроавтобус откинуло в столб и на тротуар. Столб покачнулся, но устоял.

На Владимирской площади и на перекрёстке Кантемировской улицы и Большого Сампсониевского столбы не выдержали. В первом случае, где водитель действовал в одиночку, досталось даже двум столбам — это зафиксировала видеокамера. Во втором опору дорожного знака сокрушил «Солярис»-нарушитель, отправленный туда другим «Солярисом»-нарушителем, тоже под камерой.

Загруженность дорог Петербурга при этом утром 24 апреля не превысила обычные показатели — 1–2 балла по шкале «Яндекс.Пробок».