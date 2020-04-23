РАНХиГС: 43% учителей уверены, что школьники списывают на «удалёнке», лишь каждый седьмой называет новую учёбу полноценной

Только две трети участников исследования (66%) заявляют, что работают с детьми в условиях устойчивого интернет-соединения, о необходимости которого закономерно говорят 90% преподавателей. 86% учителей указали на необходимость нормального оборудования рабочего места требующимися в условиях «удалёнки» гаджетами. И лишь 60% педагогов сообщили, что эти потребности позволяет закрыть техническая база самих школ. Девять из десяти учителей испытывают потребность «в методической поддержке при организации ДО». Получают же такую помощь в форме мастер-классов, вебинаров и консультаций 62% учителей.

Почти половина российских учителей (43%) считают, что ставить оценки в условиях дистанционного обучения (ДО) невозможно, так как ученики все равно найдут способ списать. Об этом в четверг, 23 апреля, со ссылкой на свежее исследование сообщает НИЦ социализации и персонализации образования детей Федерального института развития образования РАНХиГС.

«Наибольшую трудность вызывает у педагогов установка программного обеспечения, программ совместной работы в реальном времени, сотрудничество с коллегами на общих цифровых ресурсах (Google Docs и пр.)», — отмечают в академии при президенте РФ.

60% учителей сообщили, что в их школах до установления карантинных мер дистанционным обучением (ДО) никто не занимался, опыта преподавания в новом вынужденном формате у них нет, но «значительная часть педагогов подтвердили готовность к работе в этом режиме».

8% респондентов РАНХиГС считают, что их школы не готовы к «удалённому» обучению. Каждый второй педагог (51%) назвал степень готовности своей школы неполной. 41% убеждены, что все необходимые условия для обучения онлайн созданы.

Лишь 14% респондентов убеждены в том, что в дистанционном формате содержание учебных программ усваивается учащимися полностью. 6% учителей полагают, что программы не осваиваются вовсе.

В анонимном онлайн-опросе 7–14 апреля 2020 года приняли участие 1403 педагога из 72 субъектов Федерации. Из них 72% преподают в городских общеобразовательных школах, 28% — в сельских.