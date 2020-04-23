Глава Нацбанка Украины заявил, что из-за коронавируса ВВП страны упадёт на 5%

Сокращение ВВП Украины из-за распространения коронавируса в 2020 году составит 5%. Об этом 23 апреля заявил глава Национального банка страны Яков Смолий.



«Вследствие карантинных ограничений для преодоления пандемии и глобального кризиса украинская экономика сократится на 5,0% в 2020 году, но возобновит рост на уровне около 4% в последующие годы», — считает он.



Смолий добавил, что постепенная отмена ограничительных карантинных мер, введенная в стране в марте и пролонгированная до 11 мая, приведет к восстановлению украинской экономики во втором полугодии 2020 года. Этому будет способствовать также мягкая фискальная и монетарная политики, считают в НБУ. Также увеличение правительством бюджетных расходов на преодоление кризиса и меры НБУ по поддержанию банковской системы должны сократить негативное влияние пандемии на экономику.

