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23.04.2020 15:22
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Глава Нацбанка Украины заявил, что из-за коронавируса ВВП страны упадёт на 5%

Сокращение ВВП Украины из-за распространения коронавируса в 2020 году составит 5%. Об этом 23 апреля заявил глава Национального банка страны Яков Смолий.

«Вследствие карантинных ограничений для преодоления пандемии и глобального кризиса украинская экономика сократится на 5,0% в 2020 году, но возобновит рост на уровне около 4% в последующие годы», — считает он.

Смолий добавил, что постепенная отмена ограничительных карантинных мер, введенная в стране в марте и пролонгированная до 11 мая, приведет к восстановлению украинской экономики во втором полугодии 2020 года. Этому будет способствовать также мягкая фискальная и монетарная политики, считают в НБУ. Также увеличение правительством бюджетных расходов на преодоление кризиса и меры НБУ по поддержанию банковской системы должны сократить негативное влияние пандемии на экономику.

По последним данным Минздрава Украины, в стране зарегистрировано 6 592 случая заражения коронавирусом, из которых 174 — летальные. Выздоровели 424 пациента.

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