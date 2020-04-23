Песков: Ситуация с коронавирусом в России остаётся напряжённой, даты окончания режима самоизоляции пока нет

В Кремле заявили, что дата снятия ограничений по коронавирусу в России пока не определена. Это объясняется сохраняющейся напряжённой ситуацией с заболеваемостью. Об этом 23 апреля сообщает РИА Новости со ссылкой на Дмитрий Пескова.



«Достаточно просто цифры посмотреть за позавчера, за вчера, в ретроспективе на неделю, и каждый день просто самостоятельно мониторить эти цифры, они широко доступные, и видно, что ситуация продолжает оставаться достаточно напряженной», — заявил Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, вышла ли Россия на плато по заболеваемости.

