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23.04.2020 13:05
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Песков: Ситуация с коронавирусом в России остаётся напряжённой, даты окончания режима самоизоляции пока нет

В Кремле заявили, что дата снятия ограничений по коронавирусу в России пока не определена. Это объясняется сохраняющейся напряжённой ситуацией с заболеваемостью. Об этом 23 апреля сообщает РИА Новости со ссылкой на Дмитрий Пескова.

«Достаточно просто цифры посмотреть за позавчера, за вчера, в ретроспективе на неделю, и каждый день просто самостоятельно мониторить эти цифры, они широко доступные, и видно, что ситуация продолжает оставаться достаточно напряженной», — заявил Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, вышла ли Россия на плато по заболеваемости.

За последние сутки в стране выявили 4774 новых пациента с коронавирусом. В Петербурге прибавился 191 больной.

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Комментарии (4)

ussr_5e4d4b41561db
режим ЧС введён? нет? давай, досвиданья! добровольный рекомендательный характер для большинства граждан - это не обязанность всех и каждого сидеть дома... не надо путать юридически значимые понятия... самоизоляция обязательна только для тех, кому старше 65 и тех, кто вернулся из-за рубежа в течении последних 2 недель... остальные свободно могут делать чё хотят... а вот то, что вирус невидимый и перезаражаться велик риск - это правда, и для того, чтобы уменьшить этот самый риск заражения людям рекомендуют как можно реже выходить на улицу, и держаться от других людей на расстоянии в 2-3 метра.... уважаемые СМИ, пишите ПРАВДУ! хватит её замалчивать! хватит людей вводить в заблуждение! нас просят дома оставаться не из-за какого-то юридически отсутствующего "режима самоизоляции", а потому что есть риск заразиться невидимым вирусом, биологическим по сути оружием, и перезаражать всех, кто нам дорог... наша задача - сохранить себя, поэтому мы и сидим дома, чтобы не контактировать с заразными
SerAlexB
Ну разумеется цифры будет расти. Чем больше протестируют тем больше они будут. Или они ждут что вирус возьмет и исчезнет? Вопрос же в степени угрозы населению, а не в количестве зараженных. Ну ересь же какая то...
kusto
Ха-ха, как будто эти цифры не с потолка берутся.
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