В Минздраве сообщили, что в России закончилась эпидемия гриппа

В России завершилась сезонная эпидемия гриппа. Об этом 23 апреля на своем сайте сообщил Научно-исследовательский институт гриппа им. А.А. Смородинцева Минздрава России.
«Эпидемия гриппа в России закончилась, однако заболеваемость гриппом и ОРВИ среди взрослого населения остается выше эпидпорога в отдельных городах», — говорится в сообщении.
По данным НИИ, с 13 по 19 апреля показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ составил 321,3 случаев на 100 тыс. человек, что ниже недельного эпидемического порога (718 случаев). Неделю назад этот показатель превышал 400 случаев.
Заболеваемость гриппом составила 0,2 случаев на 100 тысяч населения, что ниже пост-эпидемической базовой линии (0,68) в 3,4 раза.
Частота госпитализации с гриппом и ОРВИ от численности населения составила 6,6 на 100 тысяч населения, что ниже ее пост-эпидемической базовой линии (14,4) в 2,2 раза.