«Фонтанка» показывает, как в Петербурге затравленные угонщики бросают добычу и сбегают
Охота девяти экипажей ДПС на юркую «Мазду» в Калининском районе закончилась бегством угонщиков и их безрадостными перспективами. Затравленные, они въехали во дворы и попали под видеонаблюдение.
Как стало известно «Фонтанке» 22 апреля, накануне днем на севере Петербурга двое преступников успешно покусились на темную «Мазду». Угон оперативно заметили, ретрансляция плана «Перехват» по всем постам отравила неизвестным и без того нервное путешествие.
Девять автомобилей вцепились в машину. «Мазда», зацепив попутную машину и оторвав себе задний бампер, смогла создать преимущество, но выход из окружения казался, видимо, угонщикам делом безнадежным. Они заехали во двор 32-го дома по проспекту Науки и разбежались. На осмотр съехались все участники погони. Машину под сохранную расписку отдали владельцу.