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22.04.2020 17:05
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Более сотни российских интернет-компаний снизили качество видео по рекомендации Минкомсвязи

Более сотни российских интернет-компании снизили качество видеоконтента по рекомендации Минкомсвязи РФ. Об этом 22 апреля сообщает «Интерфакс».

«Разослали мы его (письмо с рекомендациями. — Прим. ред.) более чем в 100 компаний основных, от всех <...> получили информацию о том, что они применили эти меры», — заявил замглавы ведомства Олег Иванов.

По его словам, в период действия режима самоизоляции возросла нагрузка на Сеть, которая привела к трудностям в обеспечении бесперебойной работы онлайн-сервисов. В связи с этим и была подготовлена вышеупомянутая рекомендация.

Он также отметил, что чаще всего сбои происходят на интернет-площадках с образовательным и видеоконтентом и возникают независимо от работы операторов связи.

Последние такие проблемы и вовсе не испытывают, считает замглавы Минкомсвязи РФ.

Ранее сообщалось, что после массового перехода россиян на режим самоизоляции потребление Интернета в среднем возросло на 10–30%. https://www.fontanka.ru/2020/03/31/69062401/

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