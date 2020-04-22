Более сотни российских интернет-компаний снизили качество видео по рекомендации Минкомсвязи

Более сотни российских интернет-компании снизили качество видеоконтента по рекомендации Минкомсвязи РФ. Об этом 22 апреля сообщает «Интерфакс».

«Разослали мы его (письмо с рекомендациями. — Прим. ред.) более чем в 100 компаний основных, от всех <...> получили информацию о том, что они применили эти меры», — заявил замглавы ведомства Олег Иванов.



По его словам, в период действия режима самоизоляции возросла нагрузка на Сеть, которая привела к трудностям в обеспечении бесперебойной работы онлайн-сервисов. В связи с этим и была подготовлена вышеупомянутая рекомендация.

