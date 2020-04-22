«Покупай у своих» по промокоду «Фонтанка». Антикризисный проект позволяет читателям найти скидки у соседей-бизнесменов
Редакция интернет-портала «Фонтанка.ру» приглашает своих читателей найти на карте города работающий по соседству бизнес и узнать, какие он делает скидки для них по промокоду FONTANKA.
На сегодняшний день на карте «Покупай у своих» уже нанесено больше 1500 точек. Это предприниматели, которые готовы в это непростое время идти навстречу своим соседям.
В нашей базе уже 260 кафе, ресторанов и совсем небольших точек общепита. «Друг разместил информацию о своей точке «Шаверма» и сказал, что уже человека три приходили от «Фонтанки», так что проект в целом рабочий», — рассказывают нам участники проекта.
Также у нас больше 600 магазинов, которые перешли из-за всей этой «коронавирусной истории» на особый режим работы. Кто-то работает как склад — только на выдачу товара, заказанного онлайн или по телефону. А другие готовы доставлять покупки соседям бесплатно. «Переходы были — 30 штук. Отказы всего 6,45%, глубина 7,23, время на сайте 18:48. То есть можно сделать вывод, что это вполне заинтересованные посетители», — пишут в редакцию представители магазина напольных покрытий «Альфа-паркет».
Кроме того, на карте «Покупай у своих» больше 600 предприятий сферы услуг: страховые брокеры, которые готовы оформить ОСАГО онлайн, фотографы, которые в удаленном режиме обрабатывают портреты и делают виртуальные фотоальбомы , организаторы онлайн-праздников. Особенно много услуг по ремонту компьютеров и телефонов — выполнить свою работу, не нарушая законных требований властей по соблюдению самоизоляции, они вполне могут.