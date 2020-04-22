«Покупай у своих» по промокоду «Фонтанка». Антикризисный проект позволяет читателям найти скидки у соседей-бизнесменов

Редакция интернет-портала «Фонтанка.ру» приглашает своих читателей найти на карте города работающий по соседству бизнес и узнать, какие он делает скидки для них по промокоду FONTANKA.



На сегодняшний день на карте «Покупай у своих» уже нанесено больше 1500 точек. Это предприниматели, которые готовы в это непростое время идти навстречу своим соседям.

В нашей базе уже 260 кафе, ресторанов и совсем небольших точек общепита. «Друг разместил информацию о своей точке «Шаверма» и сказал, что уже человека три приходили от «Фонтанки», так что проект в целом рабочий», — рассказывают нам участники проекта.