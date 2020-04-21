Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 2,5 миллиона

Больше всего пострадали от COVID-19 США, где число заболевших приближается к 790 тысячам.

В мире диагностировано уже более 2,5 млн случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, следует из данных Университета Джонса Хопкинса.

К настоящему моменту вирус унёс жизни 171 810 человек. Особенно много людей умерло в США (42 тыс.), Италии (24 тыс.) и Испании (21 тыс.).



Всего в мире выздоровели уже 660 тысяч пациентов. Больше всего выписанных (по странам): в Германии (95 тыс.), Испании (82 тыс.) и Китае (78 тыс.).