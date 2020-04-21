Как сообщает 21 апреля пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», весной 2020 года для уборки федеральных трасс Ленобласти и КАД Петербурга задействованы 106 единиц спецтехники — это погрузчики, самосвалы, поливомоечные машины, подметально-уборочные прицепы элеваторного типа, тракторы с различным навесным оборудованием — и 220 человек. В марте-апреле дорожники ежегодно чистят на федеральных трассах полосы отвода, убирают и вывозят смёт с полос безопасности и разделительных полос, моют отбойники, шумозащитные экраны и перила лестниц, чистят ванты и пилоны, меняют вышедшие из строя технические средства организации движения и выполняют другие работы в рамках весенней уборки.

На федеральных трассах Петербурга и Ленинградской области идет весенняя «генеральная уборка». За полтора месяца работ дорожники собрали и вывезли с них уже 28 тысяч кубометров мусора, больше всего — с кольцевой автодороги Петербурга.

На сегодняшний день больше всего мусора и смёта вывезли с самой загруженной на Северо-Западе федеральной дороги — петербургской КАД (11370 кубометров). На втором месте оказалась трасса Р-21 «Кола», с которой убрали 4200 кубометров мусора. Замыкает тройку лидеров проходящий по Ленобласти участок дороги М-10 «Россия» — 4110 кубометров. А самой чистой трассой Ленобласти оказалась А-180 «Нарва»: с нее собрали 433 кубометра смёта и мусора.

Уборочные работы на федеральных трассах Петербурга и Ленинградской области завершены на 90 % . В дорожном управлении констатируют, что год от года мусора на дорогах меньше не становится.

«Серьезной проблемой остаются несанкционированные свалки по пути к садоводствам и дачным массивам. Периодически мы сталкиваемся и с тем, что некоторые организации свозят производственный мусор на обочины даже грузовыми машинами», — отметил начальник отдела организации работ по содержанию и сохранности автомобильных дорог ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Алексей Васьков.