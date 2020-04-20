Цветовые метаморфозы Лиговского канала на юго-западе Петербурга не обеспокоили Северо-Западный Росприроднадзор. Горожан тоже призывают не волноваться, несмотря на «кислотную» воду.



О результатах проверки ведомство сообщает 20 апреля. Присмотреться к Лиговскому каналу в районе проспекта Народного Ополчения на прошлой неделе попросили жители, встревоженные состоянием водоёма. Канал окрасился в зелёный и стал походить на кислотное болото.

Вещество попало в воду через канализационные сети «Водоканала». Обследовав ливневый выпуск, специалисты проследили его путь до улицы Галстяна.