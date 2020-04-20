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20.04.2020 16:53
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Петербуржцы пожаловались на Лиговский канал, который засветился зелёным. Оказалось, это экологично

Цветовые метаморфозы Лиговского канала на юго-западе Петербурга не обеспокоили Северо-Западный Росприроднадзор. Горожан тоже призывают не волноваться, несмотря на «кислотную» воду.

О результатах проверки ведомство сообщает 20 апреля. Присмотреться к Лиговскому каналу в районе проспекта Народного Ополчения на прошлой неделе попросили жители, встревоженные состоянием водоёма. Канал окрасился в зелёный и стал походить на кислотное болото.

Вещество попало в воду через канализационные сети «Водоканала». Обследовав ливневый выпуск, специалисты проследили его путь до улицы Галстяна.

Фото: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Росприроднадзора

«Предположительно в воде находилось жидкое маркерное вещество — Уранин А (флуоресцеин натрия), используемое для выявления протечек и несанкционированных врезок в канализационные сети. Данный краситель обладает в воде сильной зеленой флуоресценцией. Также Уранин А широко используется в бытовой химии для подкраски моющих средств, лечебных солей, мыла, шампуней. Считается безопасным для человека, не загрязняет места утечек и является экологичным», — поделились выводами в Росприроднадзоре и резюмировали: загрязнение Лиговского канала не подтверждено, угрозы для водного объекта нет. Принимать меры административного реагирования ведомство не будет.

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Комментарии (1)

CptButtHurt
Четырех черепах и крысу никто рядом не видел?
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