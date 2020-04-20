Су-35 в Сирии отпугнул самолет-разведчик США

Российский истребитель Су-35 был поднят в воздух в Сирии для перехвата самолёта-разведчика США, который двигался в сторону военных объектов РФ. Об этом в понедельник, 20 апреля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минобороны России.



«Для идентификации цели в воздух был поднят истребитель из состава дежурных сил ПВО авиабазы Хмеймим, — сообщили в Минобороны. — Летчик российского истребителя после сближения идентифицировал бортовой номер и принадлежность самолета к ВМС США и взял его на сопровождение. После изменения американским самолетом-разведчиком курса полета от российского военного объекта, истребитель вернулся на аэродром вылета».