Су-35 в Сирии отпугнул самолет-разведчик США

Российский истребитель Су-35 был поднят в воздух в Сирии для перехвата самолёта-разведчика США, который двигался в сторону военных объектов РФ. Об этом в понедельник, 20 апреля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минобороны России.
«Для идентификации цели в воздух был поднят истребитель из состава дежурных сил ПВО авиабазы Хмеймим, — сообщили в Минобороны. — Летчик российского истребителя после сближения идентифицировал бортовой номер и принадлежность самолета к ВМС США и взял его на сопровождение. После изменения американским самолетом-разведчиком курса полета от российского военного объекта, истребитель вернулся на аэродром вылета».
Инцидент произошел в воскресенье, 19 апреля, около 15:00 по Москве. В ведомстве Сергея Шойгу подчёркивают, что все полеты самолетов ВКС России происходят в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами.
Подразделения Минобороны РФ базируются в Сирии на аэродроме Хмеймим и на базе ВМФ в Тартусе в 60 километрах южнее. Российская военная операция в Сирии проводится с 30 сентября 2015 года.