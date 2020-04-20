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20.04.2020 13:47
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Су-35 в Сирии отпугнул самолет-разведчик США

Российский истребитель Су-35 был поднят в воздух в Сирии для перехвата самолёта-разведчика США, который двигался в сторону военных объектов РФ. Об этом в понедельник, 20 апреля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минобороны России.

«Для идентификации цели в воздух был поднят истребитель из состава дежурных сил ПВО авиабазы Хмеймим, — сообщили в Минобороны. — Летчик российского истребителя после сближения идентифицировал бортовой номер и принадлежность самолета к ВМС США и взял его на сопровождение. После изменения американским самолетом-разведчиком курса полета от российского военного объекта, истребитель вернулся на аэродром вылета».

Инцидент произошел в воскресенье, 19 апреля, около 15:00 по Москве. В ведомстве Сергея Шойгу подчёркивают, что все полеты самолетов ВКС России происходят в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами.

Подразделения Минобороны РФ базируются в Сирии на аэродроме Хмеймим и на базе ВМФ в Тартусе в 60 километрах южнее. Российская военная операция в Сирии проводится с 30 сентября 2015 года.

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Комментарии (9)

IGla
А так это вы за штурвалом американского самолета сидели. раз в курсе выполненной задачи?))
SERGEY111
Выполнение поставленной задачи американским разведчиком и возврат на базу теперь называется отпугнул .
MAGDANOZA
Двусмысленный заголовок, из которого не следует, кто кого отпугнул.
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