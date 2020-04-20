«Никогда не думал, что буду с таким призывом обращаться». Крым не ждет туристов во время коронавируса
Глава Республики Крым призвал соотечественников отказаться от поездок на курорты полуострова, пока не закончится пандемия.
«Никогда не думал, что буду с таким призывом обращаться к нашим согражданам, однако другого выхода на сегодняшний день нет. Я убедительно прошу всех наших граждан воздержаться от приезда на территорию Республики Крым», — заявил 20 апреля Сергей Аксенов в своем twitter.
Прошу воздержаться от поездок в Республику Крым #Крым #Россия #оставайсядома pic.twitter.com/yz3bCuJ7bd— Сергей Аксёнов (@aksenov_sv) April 20, 2020
Он добавил, что на полуострове закрыты все санатории и курорты. Аксенов заверил, что такие меры приняты властями для «разобщения», которое остается наиболее эффективным средством в борьбе с COVID-2019.
Глава Крыма подчеркнул, что крымчане рады видеть туристов, но только «после снятия ограничительных мер».
Напомним, что в Крыму выявлено уже 45 заболевших коронавирусом.