Пациенты с COVID-19 описали первые симптомы заболевания. Кашель был не у всех

«Было больно дышать, кашель такой, что, кажется, что выпадут легкие. Начался сухой кашель, боль при дыхании. Ощущение, как будто в груди песок. Температура поднялась через несколько дней и не сбивалась. Не было ни боли в горле, ни насморка. Но чувствовалась сильная слабость и ломота в теле, которая сопровождалась расстройством ЖКТ», — цитирует 20 апреля пациентку РИА Новости со ссылкой на «Известия».

По словам 34-летней Евгении, она попала в больницу 30 марта с двухсторонней мультисегментарной пневмонией и подозрением на коронавирус. Болезнь протекала тяжело.

Женщина подчеркнула, что через восемь дней в больнице ей стало лучше: температура спала. При этом слабость, одышка, тошнота и боль в груди никуда не делись. Сильно изменилось восприятие вкуса, поначалу все казалось горьким и тухлым.



Как рассказала 36-летняя Анна, ее первым симптомом была температура 38. В течение десяти дней у женщины начисто пропало обоняние, но кашля и проблем с дыханием не было.



В семье 50-летней Виктории коронавирусом заразились трое: она, сын, 25 лет, и дочь, 18 лет.



«Симптоматика была классическая для коронавируса: резкий подъем температуры, общие признаки интоксикации, недомогание, заложенность носа при отсутствии насморка и полная потеря обоняния. Это было у всех в разной степени», — рассказала пациентка



У женщины температура держалась 13 дней, не выше 38. Была общая интоксикация, заложен нос, покраснение горла. Кашель начался на пятый день.



Первым симптомом 27-летней Марии стала повышенная температура. Вскоре у нее заболело горло, начался сильный кашель по ночам, пропало ощущение вкуса и запаха. Ее доставили в больницу в Коммунарке.

