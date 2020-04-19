Мурашко: Пандемия может поставить вопрос о модернизации системы здравоохранения России

«Мы постоянно изучаем опыт других стран в отношении противодействия коронавируса, многое применяем и в своей практике. Ситуация с пандемией позволяет нам сегодня подумать в том числе о модернизации системы здравоохранения по противодействию подобным вызовам», — цитирует главу Минздрава ТАСС .

Ситуация с коронавирусом на сегодняшний день позволяет поставить вопрос о модернизации российской системы здравоохранения для противодействия подобным вызовам. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко 19 апреля во время видеоконференции министров здравоохранения стран — членов «Большой двадцатки» (G20), посвященной влиянию коронавируса на глобальный сектор здравоохранения и общество.

При этом министр отметил, что система здравоохранения в РФ является одним из приоритетных направлений для развития. Мурашко также напомнил, что в стране были приняты все организационные меры для предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции, а также поблагодарил Всемирную организацию здравоохранения, другие странны, которые поделились своим опытом в борьбе с коронавирусом.

«В январе был разработан и утвержден национальный план реагирования, предусматривающий широкий план мер для реализации на национальном уровне, был создан правительственный координационный совет <...>. Был разработан специальный механизм ускорения принятия государственных актов. Ключевыми элементами противодействия пандемии в РФ является интегрированная национальная система здравоохранения с мощным эпидемиологическим мониторингом и лабораторным потенциалом. Наша система здравоохранения имеет сильную стационарную часть и систему мер, направленную на профилактику», — заключил министр.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 42 853 случая заражения, выздоровел 3 291 человек, умер 361.