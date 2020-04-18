Спикер петербургского ЗакСа Вячеслав Макаров заработал 4,1 млн рублей за 2019 год

Председатель парламента Петербурга Вячеслав Макаров отчитался о 4,17 млн руб. дохода за 2019 год. Информация была опубликована 18 апреля на сайте регионального Заксобрания.

Члены петербургского парламента представили сведения о доходах и имуществе за прошлый год. Заработок Вячеслава Макарова вырос на 170 тыс. руб.

Для сравнения: в прошлом году депутат отчитался о 4 млн руб. дохода, его супруга — о 164,3 тыс. руб. Список имущества у обоих с 2018 года остался неизменным. У Вячеслава Макарова находится в собственности автомобиль «Волга» и в пользовании квартира площадью 50,6 кв. м, зарегистрированная на жену. Ей, в свою очередь, принадлежит доля в этой квартире, а также квартира площадью 51,3 кв. м, 1/2 участка на 800 кв. м и половина садового дома.