Госдума смягчила запрет на выдачу госгарантий компаниям, зарегистрированным в офшорах

Госдума приняла закон, который смягчает запрет на выдачу госгарантий иностранным фирмам и компаниям, зарегистрированным в офшорных зонах. Информация об этом 17 апреля опубликована на сайте Госдумы.



Если раньше из стран, зарегистрированных в офшорных зонах, получать государственные и муниципальные гарантии могли только экспортеры промышленной продукции, то теперь такое разрешение получили и те, кто экспортирует другие товары и услуги. Об этом говорится в поправках в Бюджетный кодекс, которые 17 апреля приняли депутаты.

