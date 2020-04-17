Госдума смягчила запрет на выдачу госгарантий компаниям, зарегистрированным в офшорах
Госдума приняла закон, который смягчает запрет на выдачу госгарантий иностранным фирмам и компаниям, зарегистрированным в офшорных зонах. Информация об этом 17 апреля опубликована на сайте Госдумы.
Если раньше из стран, зарегистрированных в офшорных зонах, получать государственные и муниципальные гарантии могли только экспортеры промышленной продукции, то теперь такое разрешение получили и те, кто экспортирует другие товары и услуги. Об этом говорится в поправках в Бюджетный кодекс, которые 17 апреля приняли депутаты.
«Создается возможность предоставления государственных гарантий РФ в целях поддержки экспорта не только промышленной продукции, но и, например, продукции сельскохозяйственного назначения», — говорится в пояснительной записке к новому законопроекту.
Неделю назад правительство внесло в Госдуму поправки в Бюджетный кодекс, совершенствующие механизм государственной гарантийной поддержки. В частности, предполагается, что законопроект позволит ряду предприятий брать кредиты для выплаты зарплат сотрудникам под государственное обеспечение.