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17.04.2020 14:28
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Госдума смягчила запрет на выдачу госгарантий компаниям, зарегистрированным в офшорах

Госдума приняла закон, который смягчает запрет на выдачу госгарантий иностранным фирмам и компаниям, зарегистрированным в офшорных зонах. Информация об этом 17 апреля опубликована на сайте Госдумы.

Если раньше из стран, зарегистрированных в офшорных зонах, получать государственные и муниципальные гарантии могли только экспортеры промышленной продукции, то теперь такое разрешение получили и те, кто экспортирует другие товары и услуги. Об этом говорится в поправках в Бюджетный кодекс, которые 17 апреля приняли депутаты.

«Создается возможность предоставления государственных гарантий РФ в целях поддержки экспорта не только промышленной продукции, но и, например, продукции сельскохозяйственного назначения», — говорится в пояснительной записке к новому законопроекту.

Неделю назад правительство внесло в Госдуму поправки в Бюджетный кодекс, совершенствующие механизм государственной гарантийной поддержки. В частности, предполагается, что законопроект позволит ряду предприятий брать кредиты для выплаты зарплат сотрудникам под государственное обеспечение.

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Комментарии (1)

NikolayKlimov
Журналисты должны спросить у председателя партии "ЕР" Медведева Д.А. за что голосует его фракция? За поддержку тех, кто платит налоги в офшорах? А то он нам всё про наш патриотизм, нашу ответственность.
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