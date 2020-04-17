Спускаемый аппарат пилотируемого корабля «Союз МС-15» с россиянином и двумя американцами успешно приземлился в Казахстане. Видео приземление и встречи публикует в twitter Роскосмом.
#СоюзМС15: к моменту достижения высоты в 10,7 км скорость спускаемого аппарата падает до 0,21 км/с. Для ее дальнейшего уменьшения начинают раскрываться парашюты— РОСКОСМОС (@roscosmos) April 17, 2020
//#SoyuzMS15: parachute release command pic.twitter.com/6RMo3JQR3s
«Сарматы» дома! Экипаж пилотируемого корабля #СоюзМС15 вернулся на Землю!», - сообщается утром 15 апреля.
Посадка состоялась в районе, расположенном к юго-востоку от казахстанского города Жезказган Карагандинской области Казахстана.
ЕСТЬ ПОСАДКА!— РОСКОСМОС (@roscosmos) April 17, 2020
«Сарматы» дома! Экипаж пилотируемого корабля #СоюзМС15 вернулся на Землю!
Трансляция — https://t.co/Qo8dEJdPME
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TOUCHDOWN!
Welcome home, Oleg Skripochka, Andrew Morgan and Jessica Meir!#SoyuzMS15: live broadcast — https://t.co/b0mrI021s5 pic.twitter.com/VN8ol1S3hA
На землю вернулись россиянин Олег Скрипочка, а также американцы Эндрю Морган и Джессика Меир. Скрипочка и Меир находились на станции с 25 сентября 2019 года. Морган прилетел на МКС 20 июля 2019 года.
Экипаж встречают с соблюдением мер безопасности из-за пандемии коронавируса на Земле.
Россиянин после возвращения с МКС будет находиться в режиме обсервации.