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17.04.2020 08:44
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Экипаж МКС в Казахстане встретили люди в масках

Спускаемый аппарат пилотируемого корабля «Союз МС-15» с россиянином и двумя американцами успешно приземлился в Казахстане. Видео приземление и встречи публикует в twitter Роскосмом.

«Сарматы» дома! Экипаж пилотируемого корабля #СоюзМС15 вернулся на Землю!», - сообщается утром 15 апреля.

Посадка состоялась в районе, расположенном к юго-востоку от казахстанского города Жезказган Карагандинской области Казахстана.

На землю вернулись россиянин Олег Скрипочка, а также американцы Эндрю Морган и Джессика Меир. Скрипочка и Меир находились на станции с 25 сентября 2019 года. Морган прилетел на МКС 20 июля 2019 года.

Экипаж встречают с соблюдением мер безопасности из-за пандемии коронавируса на Земле.

Россиянин после возвращения с МКС будет находиться в режиме обсервации.

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Комментарии (1)

BobCat2
А что, на МКС тоже возможен вирус??
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