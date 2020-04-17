Министра здравоохранения Бразилии, выступавшего за жёсткий карантин в условиях пандемии, уволили
Министр здравоохранения Бразилии Луис Энрике Мандетта сообщил о своей отставке
"Только что президент сообщил мне о моем увольнении из министерства здравоохранения", - написал он в твиттере, поблагодарив коллег по ведомству и пожелал успехов своему преемнику.
Acabo de ouvir do presidente Jair Bolsonaro o aviso da minha demissão do Ministério da Saúde.— Henrique Mandetta (@lhmandetta) April 16, 2020
Quero agradecer a oportunidade que me foi dada, de ser gerente do nosso SUS, de pôr de pé o projeto de melhoria da saúde dos brasileiros e
Мандетта сообшил о том, то президент страны Жаир Болсонару назначил онколога Нелсона Луиса Шперле Таиша на должность главы Минздрава.
Мандетта последовательно выступал за социальную самоизоляцию как наиболее действенный, по его мнению, способ противостояния распространению коронавируса и предотвращения коллапса всей системы здравоохранения, вопреки мнению президента. Глава государства неоднократно выступал с критикой карантинных мер, принятых региональными властями из-за пандемии.
Первый случай заражения коронавирусом в Бразилии был подтвержден 26 февраля в Сан-Паулу. К настоящему времени в стране выявлены более 30 тыс. случаев инфицирования, умерли свыше 1,9 тыс. человек, уровень смертности - 6,3%.