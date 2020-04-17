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17.04.2020 00:40
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Министра здравоохранения Бразилии, выступавшего за жёсткий карантин в условиях пандемии, уволили

Министр здравоохранения Бразилии Луис Энрике Мандетта сообщил о своей отставке

"Только что президент сообщил мне о моем увольнении из министерства здравоохранения", - написал он в твиттере, поблагодарив коллег по ведомству и пожелал успехов своему преемнику.

Мандетта сообшил о том, то президент страны Жаир Болсонару назначил онколога Нелсона Луиса Шперле Таиша на должность главы Минздрава.

Мандетта последовательно выступал за социальную самоизоляцию как наиболее действенный, по его мнению, способ противостояния распространению коронавируса и предотвращения коллапса всей системы здравоохранения, вопреки мнению президента. Глава государства неоднократно выступал с критикой карантинных мер, принятых региональными властями из-за пандемии.

Первый случай заражения коронавирусом в Бразилии был подтвержден 26 февраля в Сан-Паулу. К настоящему времени в стране выявлены более 30 тыс. случаев инфицирования, умерли свыше 1,9 тыс. человек, уровень смертности - 6,3%.

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Комментарии (5)

artt
нормальный у бразильцев президент.
Mozg
Похоже, президент Бразилии умный человек.
Понимает, чем чреваты эти карантины: обнищание и голодные бунты.
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