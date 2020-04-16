Антивирусные рейды в Петербурге выявили 555 открытых вопреки запрету Смольного заведений

За последние 20 дней в Петербурге проверили 29,3 тысячи предприятий, которые, согласно запрету городских властей, должны быть закрыты. Чиновники насчитали 555 нарушителей. Информация об этом 16 апреля появилась на сайте Смольного.

Проверки проводили сотрудники районных администраций при участии полиции и Роспотребнадзора. В числе нарушителей запрета: магазины непродовольственных товаров, общепит, салоны красоты, рюмочные, ломбарды, станции техобслуживания автомобилей, компьютерные клубы и кальянные. Все они, согласно постановлению правительства №121, должны быть закрыты до конца апреля в связи с распространением коронавируса.