Антивирусные рейды в Петербурге выявили 555 открытых вопреки запрету Смольного заведений
За последние 20 дней в Петербурге проверили 29,3 тысячи предприятий, которые, согласно запрету городских властей, должны быть закрыты. Чиновники насчитали 555 нарушителей. Информация об этом 16 апреля появилась на сайте Смольного.
Проверки проводили сотрудники районных администраций при участии полиции и Роспотребнадзора. В числе нарушителей запрета: магазины непродовольственных товаров, общепит, салоны красоты, рюмочные, ломбарды, станции техобслуживания автомобилей, компьютерные клубы и кальянные. Все они, согласно постановлению правительства №121, должны быть закрыты до конца апреля в связи с распространением коронавируса.
Основная масса заведений-нарушителей после разъяснений закрылась добровольно. Остальным выдали уведомления о необходимости прекратить свою деятельность. Роспотребнадзор составил протоколы об административном правонарушении по ст. 6.3 КоАП.
В последний раз постановление Смольного, накладывающее ограничения на деятельность предпринимателей и горожан, дополняли 13 апреля, когда ввели запрет на предоставление услуг каршеринга. Ранее «Фонтанка» подробно рассказывала обо всех «можно» и «нельзя», которые действуют в Петербурге.