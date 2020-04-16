Многие богатейшие люди мира предпочли спрятаться от коронавируса в отдалённых уголках планеты. Российские миллиардеры, судя по всему, тоже пережидают пандемию подальше от очагов пандемии, хотя некоторые всё же не вывели свои яхты с опустевшего Лазурного берега и итальянской Ривьеры. Forbes 16 апреля назвал локации предположительных владельцев роскошных судов.

Фото: скриншот с сайта marinetraffic.com Фото: скриншот с сайта marinetraffic.com Фото: скриншот с сайта marinetraffic.com Фото: скриншот с сайта marinetraffic.com Фото: скриншот с сайта marinetraffic.com Фото: скриншот с сайта marinetraffic.com Фото: скриншот с сайта marinetraffic.com Фото: скриншот с сайта marinetraffic.com

162,5-метровая суперъяхта Романа Абрамовича (№10 в рейтинге богатейших людей России Forbes) Eclipse стоимостью 460 млн долларов качается сейчас в водах Карибского моря у французского острова Сен-Бартелеми. По данным издания, бывший губернатор Чукотского автономного округа купил здесь за 90 млн долларов 70 акров местной земли и бунгало с видами на океан, бассейнами и кортами.

72,5-метровая Axioma, предположительно принадлежащая председателю совета директоров Трубной металлургической компании Дмитрию Пумпянскому (№54), пришвартована у одного из Багамских островов в 90 километрах от Флорида (США), где снимали эпизоды фильма «Пираты Карибского моря».

Далеко ушла 67-метровая ANNA председателя футбольного клуба «Монако» Дмитрия Рыболовлева (№17) - яхта стоимостью 60 млн долларов стоит в порту Пуэрто-Монт, Чили.

Богатейший человек России, президент «Норникеля» Владимир Потанин, возможно, обнимает пострадавших от пожаров коал или навещает могилу вокалиста AC/DC Бона Скотта в Автралии. Его люксовая яхта Barbara длиной 88,5 метра и стоимостью 120 млн долларов пришвартована во Фримантле на западе страны.

Новенькая 136-метровая «Летающая лиса» (Flying Fox) укрывается от коронавируса на Мальдивах. На судне стоимостью 300 млн долларов может находиться председатель совета директоров группы DME Дмитрий Каменщик.

Совладелец инвестиционной группы «Абсолют» Александр Светаков, по всей видимости, пережидает пандемию на острове Пхукет в Таиланде. Яхта Cloudbreak стоимостью 90 миллионов долларов, по последним данным Marinetraffic, находится в Андаманском море. Ситуация там не самая приятная - с 13 по 26 апреля на острове жесткий карантин, а с 11-го не продают алкоголь.



Яхта председателя правления компании «Новатэк» Леонида Михельсона (№3) за 130 млн долларов замечена в порту курортного города Пальма-де-Майорка на испанском острове Майорка. Впрочем, Испания сейчас - не лучшее место для укрытия от пандемии - страна на втором месте после США по числу случаев заболевания.



Инновационная парусная суперъяхта «Чёрная жемчужина» Олега Бурлакова (№ 152), зашедшая летом 2019 в Санкт-Петербург, - теперь в Тивате, Черногория.