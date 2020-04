В режиме самоизоляции сейчас стоят в Барселоне Dilbar Алишера Усманова (№7), Galactica Super Nova Вагита Алекперова (№5) и Palladium Михаила Прохорова (№11).

Суперъяхта Ocean Victory Виктора Рашникова (№15) тоже оказалась в очаге распространения заболевания - 140-метровое судно стоимостью 320 млн долларов отметилось в Лас-Пальмас.

На самоизоляции в порту города Пул английского графства Дорсет находится суперъяхта Here Comes The Sun российского миллиардера Александра Джапаридзе (№77).

MADAME GU Андрея Скоча (№19) и Queen K (Clio) Олега Дерипаски (№41) ждут окончания пандемии в итальянской Генуе. Гигантская SAILING YACHT Андрея Мельниченко (№9) с 25 декабря 2019 года пришвартована в порту французского Ла-Сьота.