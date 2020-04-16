Нефтяной терминал Петербурга увеличил перевалку на 29 %. Помогли теплая зима и устойчивый спрос в Европе

Петербургский нефтяной терминал (АО «ПНТ») за первый квартал 2020 года увеличил перевалку нефтепродуктов на 29 %, до 2,14 млн тонн. Об этом 16 апреля сообщили в пресс-службе компании.



Перевалка ПНТ темных нефтепродуктов увеличилась на 16 % по сравнению с первым кварталом 2020 года, а светлых — на 75 % . При этом авиационного керосина перевалили на 50 % меньше — до 59 тыс. тонн.

