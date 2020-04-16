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16.04.2020 13:02
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Нефтяной терминал Петербурга увеличил перевалку на 29 %. Помогли теплая зима и устойчивый спрос в Европе

Петербургский нефтяной терминал (АО «ПНТ») за первый квартал 2020 года увеличил перевалку нефтепродуктов на 29 %, до 2,14 млн тонн. Об этом 16 апреля сообщили в пресс-службе компании.

Перевалка ПНТ темных нефтепродуктов увеличилась на 16 % по сравнению с первым кварталом 2020 года, а светлых — на 75 %. При этом авиационного керосина перевалили на 50 % меньше — до 59 тыс. тонн.

По данным нефтяного терминала, в Большом порту Петербурга перевалка нефтепродуктов выросла на 29,6 %, до 2,7 млн тонн. Доля компании в общем объеме по-прежнему составляет около 80 %.

По мнению председателя совета директоров ПНТ Михаила Скигина, достичь таких показателей помогла теплая зима — практически всю зимнюю навигацию не было льда, а также не приходилось тратить время и ресурсы на разогрев нефтепродуктов. Также, по его словам, важную роль сыграл постоянный спрос в Европе, до марта он оставался в пределах нормы прошлых лет.

При этом Скигин в ближайшее время прогнозирует резкое сокращение объема отгрузок за границу из-за мер по борьбе с пандемией коронавируса по всему миру. По его оценке, на Западе сложилась уникальная ситуация, когда нефтепродукты не востребованы, но продолжают поступать.

«Серьезное, вплоть до почти полной остановки, сокращение объемов по всей цепочке производства и поставок нефтепродуктов в перспективе ближайших нескольких месяцев уже не видится страшной фантазией, — сказал глава совета директоров предприятия. — Хотя есть и положительные новости — некоторые европейские страны ослабляют требования карантина».

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