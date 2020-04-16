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16.04.2020 12:48
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Офис Сбербанка эвакуировали на Новочеркасском. Минеры и кинологи приехали осматривать игрушечную машинку

Петербургское отделение Сбербанка эвакуировали из-за повышенной тревожности сотрудников. Их напугал неизвестный мужчина, подложивший под дверь офиса машинку на радиоуправлении.

Как стало известно «Фонтанке», охранную фирму «Титан», группу разминирования Росгвардии, полицейских кинологов вызвали 16 апреля к Новочеркасскому проспекту, 26/16. На заднем крыльце лежала детская игрушка.

Тревожную кнопку нажали сотрудники банка, увидев, как незнакомец на авто подъехал к крыльцу, достал из багажника машинку и уехал.

Клерков эвакуировали, территорию оцепили. Собака обнюхала машинку и молчаливым равнодушием сообщила: всё ок.

автор фото читатель «Фонтанки»
автор фото читатель «Фонтанки»
автор фото читатель «Фонтанки»
автор фото читатель «Фонтанки»
автор фото читатель «Фонтанки»
автор фото читатель «Фонтанки»
© Фонтанка.Ру

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