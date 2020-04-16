Офис Сбербанка эвакуировали на Новочеркасском. Минеры и кинологи приехали осматривать игрушечную машинку
Петербургское отделение Сбербанка эвакуировали из-за повышенной тревожности сотрудников. Их напугал неизвестный мужчина, подложивший под дверь офиса машинку на радиоуправлении.
Как стало известно «Фонтанке», охранную фирму «Титан», группу разминирования Росгвардии, полицейских кинологов вызвали 16 апреля к Новочеркасскому проспекту, 26/16. На заднем крыльце лежала детская игрушка.
Тревожную кнопку нажали сотрудники банка, увидев, как незнакомец на авто подъехал к крыльцу, достал из багажника машинку и уехал.
Клерков эвакуировали, территорию оцепили. Собака обнюхала машинку и молчаливым равнодушием сообщила: всё ок.