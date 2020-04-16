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16.04.2020 09:43
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Полиция нашла у колпинца полтора килограмма наркотиков. Возможно, найдёт ещё

Более полутора килограммов наркотиков изъяли полицейские у жителя Колпинского района Петербурга. Мужчина хранил пакеты с высушенным растением в машине своей жены.

Как стало известно «Фонтанке» 16 апреля, накануне полиция Колпино возбудила уголовное дело по 228 статье УК РФ. Поводом послужили результаты операции «Наблюдение»: во вторник у своего дома на улице Танкистов был задержан 35-летний мужчина, у которого при досмотре в рюкзаке нашлось 700 граммов растительного наркотика.

Позднее оперативники проверили BMW супруги подозреваемого. Автомобиль был припаркован там же, на Танкистов. Из багажника сотрудники правопорядка извлекли два полукилограммовых пакета с «травой». Общий вес найденного превысил 1,6 килограмма.

После проведения неотложного обыска по месту жительства петербуржец будет помещён в изолятор временного содержания.

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Комментарии (2)

ussr_5e4d4b41561db
фото и видео отчёт о ликвидации найденного - в студию! а то потом ЭТО исчезнет из сейфа с вещдоками и начнётся подкидываться другим неугодным... благодаря СМИ читателям хорошо известно, как одни и те же пакеты потом подбрасываются повторно другим людям.... так что тут надо не только писать о доблести полиции, но и показывать - что их реально уничтожили, а не пустили в оборот повторно....
260825581
Благо, СИЗО "Кресты" теперь рядом, далеко везти не надо!
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