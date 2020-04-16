Полиция нашла у колпинца полтора килограмма наркотиков. Возможно, найдёт ещё

Более полутора килограммов наркотиков изъяли полицейские у жителя Колпинского района Петербурга. Мужчина хранил пакеты с высушенным растением в машине своей жены.



Как стало известно «Фонтанке» 16 апреля, накануне полиция Колпино возбудила уголовное дело по 228 статье УК РФ. Поводом послужили результаты операции «Наблюдение»: во вторник у своего дома на улице Танкистов был задержан 35-летний мужчина, у которого при досмотре в рюкзаке нашлось 700 граммов растительного наркотика.



Позднее оперативники проверили BMW супруги подозреваемого. Автомобиль был припаркован там же, на Танкистов. Из багажника сотрудники правопорядка извлекли два полукилограммовых пакета с «травой». Общий вес найденного превысил 1,6 килограмма.

