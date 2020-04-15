Бывший замминистра культуры Пирумов идёт в суд с преступным сообществом и хищением 900 млн у Эрмитажа

О передаче дела в Куйбышевский районный суд 15 апреля сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга. К производству оно пока не принято. Главный фигурант - экс-замминистра культуры Григорий Пирумов. Ему вменяют организацию преступного сообщества, мошенничество и легализацию похищенного (статьи 210, 159, 174.1 УК РФ).

Следственный комитет России завершил расследование дела о преступном сообществе и особо крупном хищении на строительстве фондохранилища Эрмитажа. В окончательной редакции ущерб вырос вдвое и превысил 900 миллионов рублей.

Уголовное дело о мошенничестве на 450 млн рублей при строительстве фондохранилища Эрмитажа на Заусадебной улице в отношении Пирумова, бывшего директора имущественного департамента Минкульта Бориса Мазо и предпринимателя Никиты Колесникова возбудили в мае 2018 года. Через год Пирумова, Мазо и Колесникова объединили в преступное сообщество.

По версии следствия, Пирумов и Мазо создали его в 2015 году для хищений у Эрмитажа. К участию привлекли фактического руководителя компании «Роспан» Колесникова, председателя правления банка «Нефтяной Альянс» Олега Григора, главного инженера ООО «Горизонт» Валерия Рогова, финансового директора этой фирмы Юлию Бегезу и иных лиц.

Как подсчитало следствие, на госконтракте Эрмитажа и подконтрольного обвиняемым «МехСтройТранс» похищено более 900 млн рублей, 800 из них легализовано.

«В ходе предварительного следствия фигуранты уголовного дела не признали вину в совершении указанных преступлений», - уточнили в СК показания всех фигурантов за исключением Бориса Мазо.