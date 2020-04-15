В Петербурге выявили 153 новых случая пневмонии. Под лечение пациентов с COVID-19 перепрофилируют ещё две больницы

Переполненную Покровскую больницу «разгрузят» с помощью Александровской, Введенской и больницы Святого Георгия. Койки для пациентов с тяжёлыми пневмониями готовятся ещё два лечебных учреждения.



Как сообщил вице-губернатор Олег Эргашев 15 апреля, накануне зарегистрировано 153 новых случая внебольничной пневмонии. Треть пациентов приняла Покровская больница. Всех новоприбывших проверили на коронавирус, сделали компьютерную томографию.

Покровская больница не справилась с нагрузкой - пациенты с диагнозом «пневмония» ютились в коридоре, новых принимать перестали.