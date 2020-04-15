В Петербурге выявили 153 новых случая пневмонии. Под лечение пациентов с COVID-19 перепрофилируют ещё две больницы
Переполненную Покровскую больницу «разгрузят» с помощью Александровской, Введенской и больницы Святого Георгия. Койки для пациентов с тяжёлыми пневмониями готовятся ещё два лечебных учреждения.
Как сообщил вице-губернатор Олег Эргашев 15 апреля, накануне зарегистрировано 153 новых случая внебольничной пневмонии. Треть пациентов приняла Покровская больница. Всех новоприбывших проверили на коронавирус, сделали компьютерную томографию.
Покровская больница не справилась с нагрузкой - пациенты с диагнозом «пневмония» ютились в коридоре, новых принимать перестали.
Как объяснил Эргашев, перенаправлять заболевших будут в Александровскую, Святого Георгия и Введенскую, с которых как раз сняли карантин. «К сожалению, транспортировка таких [пациентов] требует времени и особой процедуры», - говорит вице-губернатор. В комитете по здравоохранению добавили, что в Веденскую уже начали перевозить пациентов, именно этим объясняется большое скопление карет скорой помощи, которое петербуржцы заметили у учреждения.
Кроме того, пациентов с тяжёлыми пневмониями, которым необходимы аппараты ИВЛ, будут принимать в городской больнице №40 Курортного района. Там уже подготовлены 130 коек. Также перепрофилируют больницу №20.
В комздраве добали, что Боткинская больница также продолжает приём: «В стационар направляют самых тяжелых больных с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 и подозрением на нее». Ранее в пресс-службе комитета «Фонтанке» подтверждали, что приём приостановлен. «Пока Боткина не принимает. В резерве оставлены койки для определённых категорий больных», - сказала пресс-секретарь ведомства Ольга Рябинина.
По статистике оперштаба, в Петербурге с 1 марта коронавирусной инфекцией заболели 929 человек, 169 выздоровели, ещё пятеро пациентов скончались. «Фонтанка» продолжает рассказывать о ситуацией с COVID-19 в городе, стране и мире в онлайн-трансляции.