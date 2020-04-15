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15.04.2020 20:34
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Мишустин утвердил принцип распределения коронавирусных тест-систем в России

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о временном порядке распределения в стране тест-систем для диагностики COVID-19. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Правительство РФ постановляет: Утвердить прилагаемый временный порядок распределения в РФ тест-систем для диагностики новой коронавирусной инфекции», - следует из постановления.

Распределять тест-системы будет Роспотребнадзор. При этом будет учитываться уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией в регионе, уровень потребности и число запросов от граждан, а также мощность лабораторий.

Постановление вступает в силу со дня его публикования и действует до 1 января 2021 года.

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Комментарии (1)

260786601
Точнее распределения короновируса по территории России...
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