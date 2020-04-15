Мишустин утвердил принцип распределения коронавирусных тест-систем в России
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о временном порядке распределения в стране тест-систем для диагностики COVID-19. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«Правительство РФ постановляет: Утвердить прилагаемый временный порядок распределения в РФ тест-систем для диагностики новой коронавирусной инфекции», - следует из постановления.
Распределять тест-системы будет Роспотребнадзор. При этом будет учитываться уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией в регионе, уровень потребности и число запросов от граждан, а также мощность лабораторий.
Постановление вступает в силу со дня его публикования и действует до 1 января 2021 года.