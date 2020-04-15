Власти Петербурга вернули на маршруты 200 автобусов, чтобы минимизировать давку
Низкий уровень самоизоляции в Петербурге заставляет власти возвращать на маршруты больше автобусов.
На маршрутах № 2, 27, 130, 169 и 326 будет увеличено количество подвижного состава. На эти линии с 16 апреля выйдет 30 дополнительных автобусов, сообщает 15 апреля ГУП «Пассажиравтотранс».
«В общей сложности с начала апреля «Пассажиравтотранс» дополнительно направил на линию более 200 единиц подвижного состава по итогам мониторинга пассажиропотока», — рассказывают в ГУПе.
Напомним, с начала апреля общественный транспорт Петербурга перешел в другой режим работы: метро закрывается с 22:00, а трамваи, автобусы и троллейбусы ходят до 23:00. При этом власти приостановили работу более 200 маршрутов, а оставшиеся начали работать с увеличенным интервалом движения.
Однако петербуржцы, несмотря на ограничения, все реже остаются дома, поэтому властям пришлось несколько раз выводить на маршруты усиление. ГУП «Петербургский метрополитен» также рассказывал «Фонтанке», что пытается увеличивать количество поездов в часы пик, однако наблюдения показали, что это не помогает обеспечить безопасную дистанцию между пассажирами.