Власти Петербурга вернули на маршруты 200 автобусов, чтобы минимизировать давку

Низкий уровень самоизоляции в Петербурге заставляет власти возвращать на маршруты больше автобусов.

На маршрутах № 2, 27, 130, 169 и 326 будет увеличено количество подвижного состава. На эти линии с 16 апреля выйдет 30 дополнительных автобусов, сообщает 15 апреля ГУП «Пассажиравтотранс».



«В общей сложности с начала апреля «Пассажиравтотранс» дополнительно направил на линию более 200 единиц подвижного состава по итогам мониторинга пассажиропотока», — рассказывают в ГУПе.

Напомним, с начала апреля общественный транспорт Петербурга перешел в другой режим работы: метро закрывается с 22:00, а трамваи, автобусы и троллейбусы ходят до 23:00. При этом власти приостановили работу более 200 маршрутов, а оставшиеся начали работать с увеличенным интервалом движения.