99-летний ветеран в Великобритании собрал 6,5 млн фунтов для врачей, гуляя рядом с домом
Неожиданным успехом стала благотворительная акция, которую организовал 99-летний британский ветеран Том Мур. Он пообещал пройти сто кругов на заднем дворе своего дома, прежде чем ему исполнится 100 лет в конце месяца. Так «капитан Том», как его называют, решил привлечь внимание, чтобы собрать для медиков 1000 фунтов стерлингов.
Ветеран начал собирать средства на прошлой неделе, чтобы поблагодарить «замечательных» сотрудников благотворительного фонда NHS Charities Together, которые помогли ему в лечении рака и перелома шейки бедра. После того как о стремлении капитана Мура помочь врачам рассказали британские СМИ, от тысячи до миллиона фунтов было собрано всего за четыре дня. Мур назвал это «почти невероятным».
К 15 апреля 15.30 мск более 320 тысяч человек со всего мира пожертвовали в общей сложности 6,5 фунта стерлингов, и сумма стремительно растёт.
Ежедневно на заднем дворе своего дома в графстве Бедфордшир с 6 апреля ветеран делает 10 кругов по 25 метров при помощи ходунков на колёсах, то есть если он продолжит в том же духе, то цели достигнет 16 апреля. Но, вдохновлённый щедростью благотворителей, Мур решил не останавливаться и пройти ещё столько же, пишет BBC.
«У нас были проблемы и раньше — мы их преодолели. И то же самое сделаем и на этот раз», — говорит капитан.
Том Мур родился в Кейли, Западный Йоркшир, и учился на инженера-строителя, прежде чем поступил на службу в армию во время Второй мировой войны. Он получил звание капитана и служил в Индии и Бирме.