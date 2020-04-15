Неожиданным успехом стала благотворительная акция, которую организовал 99-летний британский ветеран Том Мур. Он пообещал пройти сто кругов на заднем дворе своего дома, прежде чем ему исполнится 100 лет в конце месяца. Так «капитан Том», как его называют, решил привлечь внимание, чтобы собрать для медиков 1000 фунтов стерлингов. Ветеран начал собирать средства на прошлой неделе, чтобы поблагодарить «замечательных» сотрудников благотворительного фонда NHS Charities Together, которые помогли ему в лечении рака и перелома шейки бедра. После того как о стремлении капитана Мура помочь врачам рассказали британские СМИ, от тысячи до миллиона фунтов было собрано всего за четыре дня. Мур назвал это «почти невероятным».

К 15 апреля 15.30 мск более 320 тысяч человек со всего мира пожертвовали в общей сложности 6,5 фунта стерлингов, и сумма стремительно растёт.