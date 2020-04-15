Теледоктор Мясников станет представителем оперштаба по борьбе с коронавирусом. Он говорил о «пользе» инфекции для россиян
Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом возглавит врач и телеведущий Александр Мясников. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает «Русская служба Би-би-си» 15 апреля.
Мясников займётся информированием населения о коронавирусе, в том числе распространением информации о профилактике, методах лечения и психологической помощи.
Мясников известен как ведущий медицинской рубрики в программе Владимира Соловьева «Полный контакт» на радио «Вести FM» и пятничного выпуска программы «О самом главном» на «России-1». Доктор был доверенным лицом Сергея Собянина на выборах столичного градоначальника.
Ранее Мясников заявлял о «пользе» коронавируса для россиян, так как граждане из-за страха заболеть стали чаще мыть руки, избегать контактов с болеющими и носить маски. Также доктор прогнозировал, что эпидемия COVID-19 завершится к середине апреля, однако позже признал ошибку в своих расчётах.