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Всё о коронавирусе в Петербурге и мире. Онлайн

15.04.2020 14:45
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Теледоктор Мясников станет представителем оперштаба по борьбе с коронавирусом. Он говорил о «пользе» инфекции для россиян

Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом возглавит врач и телеведущий Александр Мясников. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает «Русская служба Би-би-си» 15 апреля.

Мясников займётся информированием населения о коронавирусе, в том числе распространением информации о профилактике, методах лечения и психологической помощи.

Мясников известен как ведущий медицинской рубрики в программе Владимира Соловьева «Полный контакт» на радио «Вести FM» и пятничного выпуска программы «О самом главном» на «России-1». Доктор был доверенным лицом Сергея Собянина на выборах столичного градоначальника.

Ранее Мясников заявлял о «пользе» коронавируса для россиян, так как граждане из-за страха заболеть стали чаще мыть руки, избегать контактов с болеющими и носить маски. Также доктор прогнозировал, что эпидемия COVID-19 завершится к середине апреля, однако позже признал ошибку в своих расчётах.

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Комментарии (6)

S&P 500 new edition :-)
Да че, все по делу дядя пробазарал!! - инфекции как и санкции, нам только на пользу #большеада
Gunna
Дали синекуру на прокорм. Позорище.
VF812
Он еще помнит, что он врач? Помнится, он говорил, что никакой опасности вирус не несет. И кроме того, если все же принять, что он не телеголова, а врач, то он вообще-то кардиолог. Странное и, не мой взгляд, неправильное решение.
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