Теледоктор Мясников станет представителем оперштаба по борьбе с коронавирусом. Он говорил о «пользе» инфекции для россиян

Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом возглавит врач и телеведущий Александр Мясников. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает «Русская служба Би-би-си» 15 апреля.



Мясников займётся информированием населения о коронавирусе, в том числе распространением информации о профилактике, методах лечения и психологической помощи.



Мясников известен как ведущий медицинской рубрики в программе Владимира Соловьева «Полный контакт» на радио «Вести FM» и пятничного выпуска программы «О самом главном» на «России-1». Доктор был доверенным лицом Сергея Собянина на выборах столичного градоначальника.

