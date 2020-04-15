В России составлен первый рейтинг благотворительных фондов

Эксперты составили первый рейтинг российских благотворительных фондов. В него вошли около 300 благотворительных организаций. Составители рейтинга — агентство RAEX совместно с Ассоциацией составителей рейтингов — отмечают, что это не рейтинг благотворительности в целом, а рейтинг именно благотворительных фондов. То есть благотворительность вне фондов не оценивалась. По данным Минюста, в России более 215 тысяч НКО. Из них чуть менее 13 тысяч так или иначе позиционируют себя как благотворительные. В рейтинг вошли лишь 293 благотворительные организации. Все они были разделены на две группы: на фандрайзинговые, которые привлекают деньги «с рынка», и частные и корпоративные, которые существуют частично или полностью на деньги своих основателей.

Как показало исследование рынка, фандрайзинговые НКО чаще всего специализируются на медицинской помощи и поддержке и адаптации социально уязвимых групп людей. На этих видах деятельности специализируются почти 86 % фондов, вошедших в рейтинг. Участников рейтинга оценивали по масштабу, прозрачности, уровню признания обществом и объёму поступлений за 2018 год. Первое место среди фандрайзинговых благотворительных НКО по уровню партнерского потенциала занял «Русфонд», второе — Фонд «Подари жизнь», третье — Фонд помощи хосписам «Вера». В пятерку лучших вошли Фонд Константина Хабенского и «Старость в радость». В рейтинг вошли и петербургские благотворительные организации: БФ «Выход в Петербурге», МБОО «Ночлежка», НО БФ «Адвита» (Advita, «Ради жизни»), СПБ БОО «Перспективы», Санкт-Петербургский БФ «Центр реабилитации ребенка», БФ «Долго и счастливо» и многие другие. Корпоративные и частные фонды, как отмечают аналитики, отличаются от фандрайзинговых большей финансовой устойчивостью и разнообразием сфер работы. Например, они активно занимаются не только помощью социально уязвимым группам людей (таких 26,9 % организаций), но и образованием (2 4,8 %) и культурой и искусством ( 18 % ).