Ученые из США рассказали, как на бытовом уровне отличить коронавирус от гриппа

Отсутствие насморка должно стать явным признаком отличия COVID-2019 от гриппа для обывателя.



«COVID-19 не связан с теми симптомами, которые обычно есть у вирусной простуды, такими как заложенность носа или образование слизи. Это различие также объясняет, почему довольно легко отличить COVID-19 от сезонной аллергии», — цитирует 15 апреля заявление медицинского факультета Университета Цинциннати издание Eurekalert.



По мнению американских медиков, COVID-19 связан с уникальной комбинацией симптомов: внезапная потеря обоняния возникает без заложенности носа.

