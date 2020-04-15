Ученые из США рассказали, как на бытовом уровне отличить коронавирус от гриппа
Отсутствие насморка должно стать явным признаком отличия COVID-2019 от гриппа для обывателя.
«COVID-19 не связан с теми симптомами, которые обычно есть у вирусной простуды, такими как заложенность носа или образование слизи. Это различие также объясняет, почему довольно легко отличить COVID-19 от сезонной аллергии», — цитирует 15 апреля заявление медицинского факультета Университета Цинциннати издание Eurekalert.
По мнению американских медиков, COVID-19 связан с уникальной комбинацией симптомов: внезапная потеря обоняния возникает без заложенности носа.
Большинство заболевших сообщали о симптомах через 2–14 дней, отмечая температуру, кашель и одышку.