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15.04.2020 10:58
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Ученые из США рассказали, как на бытовом уровне отличить коронавирус от гриппа

Отсутствие насморка должно стать явным признаком отличия COVID-2019 от гриппа для обывателя.

«COVID-19 не связан с теми симптомами, которые обычно есть у вирусной простуды, такими как заложенность носа или образование слизи. Это различие также объясняет, почему довольно легко отличить COVID-19 от сезонной аллергии», — цитирует 15 апреля заявление медицинского факультета Университета Цинциннати издание Eurekalert.

По мнению американских медиков, COVID-19 связан с уникальной комбинацией симптомов: внезапная потеря обоняния возникает без заложенности носа.

Большинство заболевших сообщали о симптомах через 2–14 дней, отмечая температуру, кашель и одышку.

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