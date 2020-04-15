Россияне на самоизоляции раскупают водку. Шампанское их интересовать перестало

В исследовании утверждается, что с 30 марта по 5 апреля динамика роста продаж водки выросла и составила 34 % против 31 % неделей ранее. Темпы роста продаж игристых вин, напротив, упали: с 30 марта по 5 апреля они составили 1 % против 5 % неделей ранее. При этом в целом продажи растут с того момента, как в российских регионах начали вводить режим самоизоляции.

Темпы роста продаж водки за первую неделю самоизоляции выросли, игристых вин — упали. Об этом 15 апреля пишет ТАСС со ссылкой на исследование компании Nielsen.

Отношение россиян к пиву, судя по всему, не изменилось. С 30 марта по 5 апреля и с 23 по 29 марта темпы продаж росли одинаково — на 25 % . Ранее они увеличивались на 1 4–15 % в неделю.



Напомним, ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что она уверена — россияне раскупают водку исключительно для наружного применения.