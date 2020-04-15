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15.04.2020 10:39
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Россияне на самоизоляции раскупают водку. Шампанское их интересовать перестало

Темпы роста продаж водки за первую неделю самоизоляции выросли, игристых вин — упали. Об этом 15 апреля пишет ТАСС со ссылкой на исследование компании Nielsen.

В исследовании утверждается, что с 30 марта по 5 апреля динамика роста продаж водки выросла и составила 34 % против 31 % неделей ранее. Темпы роста продаж игристых вин, напротив, упали: с 30 марта по 5 апреля они составили 1 % против 5 % неделей ранее. При этом в целом продажи растут с того момента, как в российских регионах начали вводить режим самоизоляции.

Отношение россиян к пиву, судя по всему, не изменилось. С 30 марта по 5 апреля и с 23 по 29 марта темпы продаж росли одинаково — на 25 %. Ранее они увеличивались на 14–15 % в неделю.

Напомним, ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что она уверена — россияне раскупают водку исключительно для наружного применения.

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