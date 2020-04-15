Россияне на самоизоляции раскупают водку. Шампанское их интересовать перестало
Темпы роста продаж водки за первую неделю самоизоляции выросли, игристых вин — упали. Об этом 15 апреля пишет ТАСС со ссылкой на исследование компании Nielsen.
В исследовании утверждается, что с 30 марта по 5 апреля динамика роста продаж водки выросла и составила
Отношение россиян к пиву, судя по всему, не изменилось. С 30 марта по 5 апреля и с 23 по 29 марта темпы продаж росли одинаково — на
Напомним, ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что она уверена — россияне раскупают водку исключительно для наружного применения.