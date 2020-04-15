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15.04.2020 09:23
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В петербургом магазине случилась стычка из-за колбасы. «Черкизовскую» и «Богатырскую» отстоял охранник

Охоту за мясными изделиями устроил приезжий в Калининском районе Петербурга. Рука зацепила колбасы и говядину, но насытиться покупатель не смог.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 15 апреля, накануне утром в магазине на проспекте Ветеранов зашёл посетитель, интересующийся колбасами. Изучив ассортимент специализированного отдела, мужчина взял говядину «Особая Ладоград», колбасы «Богатырская Окраина», «Черкизовская Богородская», «Московская ГОСТ Черкизовская» и дрель-шуруповерт. Отягчённый провиантом, он направился к выходу мимо кассы. Уверенно шагающего, но не заплатившего гражданина заметил охранник и потребовал вернуть товар. После непродолжительного сопротивления любитель колбас сдался. Мясные изделия вместе с дрелью вернулись на полки, их стоимость оценили в 4 154 рубля, а покупателя отвезли в отдел полиции. В Петербурге 36-летний приезжий из Ростовской области проживает в хостеле на Гончарной улице.

Охранник обратился в травмпункт, где его осмотрели и отпустили домой. Возбуждено уголовное дело о грабеже.

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