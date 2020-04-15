Сбежавшего из Александровской больницы пациента с подозрением на коронавирус нашли у возлюбленной в Гатчине

Меньше суток ушло у полиции Петербурга, чтобы найти несознательного пациента, который не дождавшись результатов анализа на коронавирус, ушел из стационара на Солидарности.



Как стало известно «Фонтанке», пропажу 33-летнего пациента в Александровской больнице обнаружили накануне, 14 апреля, около 18 часов. О мужчине, у которого коронавирус был под вопросом, а результаты анализа должны прийти сегодня, администрация стационара оперативно уведомила полицию.



Сбежавшего искали дома у матери, а нашли у возлюбленной в Гатчине. Полицейские задерживали его, предварительной надев маски и медицинские перчатки. После того, как пойманного передали врачам скорой, сотрудники МВД сдали анализы и отправились в самоизоляцию.

