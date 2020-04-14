В Шушарах охранника сбил поезд. Мужчину госпитализировали с травмой головы

Товарняк сбил человека на путях в Пушкинском районе Петербурга вечером 14 апреля. Он получил травму головы.



По данным «Фонтанки», столкновение произошло неподалеку от 8 дома по Поселковой улице в Шушарах около семи часов вечера, поезд двигался в сторону станции «Купчино». Товарняк поехал дальше.

Факт травмирования человека «Фонтанке» подтвердили в пресс-службе транспортной полиции. Известно, что пострадавший работал охранником, 38-летнего мужчину увезли в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе.