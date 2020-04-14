КС на примере «Морского фасада» уточнил, когда можно наказать юрлицо за умысел. Поводом для дела послужили муляжи взрывчатки

Разобраться с законодательством о транспортной безопасности и с формами вины юридического лица в статье 11.15.1 КоАП КС попросил Пассажирский порт Санкт-Петербурга «Морской фасад». Администрация режимного объекта в жалобе настаивала , что суды неверно толкуют положения законодательства и привлекают предприятия к ответственности так, будто оно является «личностью и обладает интеллектуально-волевыми качествами».

Юридическое лицо может действовать умышленно или неосторожно, нарушая требования транспортной безопасности, и получать соответствующее наказание. Это следует из постановления, провозглашённого в Конституционном суде 14 апреля в онлайн-трансляции.

Василеостровский суд уверенность «Морского фасада» не разделил и оштрафовал порт на 200 тысяч рублей за умышленную беспечность. Как решил суд, «Морской фасад» мог исполнить требования в области транспортной безопасности, но не приложил для этого всех усилий. В результате во время проверки в мае 2019 года силовики без особых усилий прошли к зоне безопасности режимного объекта с муляжами взрывчатки.

Найти понимание в Конституционном суде администрации «Морского фасада» также не удалось. Судьи согласились, что вина юридического лица не тождественна вине физического, однако это не отменяет умысла для организации.

«Виновность юридического лица является следствием виновности его должностных лиц (работников), действующих от его имени и допустивших правонарушение», — объясняют в КС.

Соответственно, привлечь компанию за умышленное несоблюдение требований транспортной безопасности можно только в том случае, если суд установит умысел должностных лиц. В противном случае наказать можно только за нарушение по неосторожности.