На КАД женщина врезалась в пост ДПС, двое в больнице

Женщина-водитель с большим стажем не справилась с управлением автомобилем на скоростной автомагистрали: его «отфутболило» от отбойника через всю проезжую часть.

Как сообщает 14 апреля отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, ДТП произошло накануне около 22 часов на 78-м километре внешнего кольца в Пушкинском районе города. По предварительной информации, 36-летняя женщина с 12-летним стажем вождения за рулём «Фольксвагена Поло» не справилась с управлением. Машина сначала ударилась о силовое ограждение слева, пересекла проезжую часть и в итоге наехала на опору навеса поста ДПС справа.