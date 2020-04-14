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14.04.2020 08:27
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На КАД женщина врезалась в пост ДПС, двое в больнице

Женщина-водитель с большим стажем не справилась с управлением автомобилем на скоростной автомагистрали: его «отфутболило» от отбойника через всю проезжую часть.

Как сообщает 14 апреля отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, ДТП произошло накануне около 22 часов на 78-м километре внешнего кольца в Пушкинском районе города. По предварительной информации, 36-летняя женщина с 12-летним стажем вождения за рулём «Фольксвагена Поло» не справилась с управлением. Машина сначала ударилась о силовое ограждение слева, пересекла проезжую часть и в итоге наехала на опору навеса поста ДПС справа.

Сама водитель была госпитализирована с тяжёлыми травмами, её пассажир, 34-летний мужчина, - в состоянии средней степени тяжести. ГИБДД проводит проверку по факту происшествия.

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Комментарии (7)

Киркор_Филиппов
Разве стаж 12 лет большой? Мой стаж в 30 лет считаю средним...
PROM
уткнулась носом в телефон?
Gunna
Может, хватит уже? "Мужчина на Гелендвагене", "женщина на Фольскваген Поло". Мы в сауне, что ли? Нет на дороге мужчин и женщин, есть водители.
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