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#минусвирус на «Фонтанке» — смотри онлайн

13.04.2020 22:37
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Из ненависти к женщинам он разрезал спину случайной петербурженке – отпустили. Теперь перерезал горло другой и по тем же причинам

За убийство знакомой в Кудрово задержан петербуржец. Он разрезал ей спину и горло. Когда подозреваемый жаловался следователю на всех женщин сразу, оперативники выяснили, что недавно в Приморском районе он же напал на девушку и проткнул ей почку ножом. Его и тогда задерживали. «Фонтанка» узнала, почему он гулял под подпиской о невыезде.

По информации «Фонтанки», в ночь на 13 апреля Следственный комитет по Всеволожскому району Ленобласти для начала посадил на пару суток 51-летнего петербуржца Блинова. Накануне оперативники уголовного розыска застали его буквально на месте убийства – в квартире многоэтажки в Кудрово, куда он заглянул к своей 48-летней знакомой. Заглянул, выпили, спор зашел, можно сказать, философский — о месте женщин под солнцем. Результат: множественные ножевые со спины, лужа крови, смерть.

В контексте данной новости важна небольшая деталь, прописанная и в протоколе осмотра трупа – «удары острым предметом со спины». Понятно, что гражданин Блинов не стал отпираться на допросе. Но пока следователь выслушивал его объяснения, мол, в первую очередь виноват женский пол и притом в мировом масштабе, сотрудники уголовного розыска принесли неожиданную весть.

Оказалось, что Блинов находится под подпиской о невыезде, хотя не это было главным.

1 февраля этого года «Фонтанка» опубликовала несколько строчек: «Злодей в черном напал на девушек, удар ножом пришелся в почку». Тогда, 28 января, около 21 часа на Школьной улице неизвестный беспричинно накинулся на молодую петербурженку и нанес ей со спины удар ножом. В ночь на 2 февраля Блинова задержали, и в тот раз он не стал отрицать, что сделал это после очередной ссоры с сожительницей. «… От ненависти ко всему женскому полу…» — так его процитировал следователь Следственного комитета по Приморскому району.

2 февраля судья Приморского районного суда Трифонова рассмотрела ходатайство следствия об аресте. Статья Блинову была вменена тяжкая – вторая часть № 111 – «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» (медики диагностировали у потерпевшей повреждение почки). Все же, Блинова отпустили. «Фонтанка» знает, что суд в своем постановлении об отказе в избрании меры пресечения в виде заключения под стражей не ссылался на какие-либо процессуальные ошибки следователя. Соответственно, Блинову была дана подписка о невыезде.

Также журналист знает, что за прошедшие два с половиной месяца Блинову была проведена психиатрическая экспертиза. Если кратко и по сути, то заключение специалистов можно перевести на журналистский язык так: здоров – годен. В данный момент обвинение по нему находится на утверждении в прокуратуре и вскоре должно уйти в суд.

По данным нашего издания, 14 апреля Всеволожский районный суд Ленобласти рассмотрит уже ходатайство Следственного комитета об избрании Блинову ареста.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (16)

Murlokotam
Это явное упущение российской психиатрии.
Многих диких дегенератов нужно вовремя изолировать от общества.
aaignat
Ещё один пример "убьют, тогда и приходите"
OldObyvatel
Чему удивляетесь? Система заточена совсем под другое: охранять, сами знаете, кого. Был ли опасен для, сами знаете кого, этот человек? Нет, нет и нет! Он даже не был опасен для мужской части населения.
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