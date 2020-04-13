Попытка поделиться муниципальными ноутбуками со школьниками провалилась в Петергофе. Их берегут для уроков по гражданской обороне

Муниципальный депутат из Петергофа Михаил Тихонов обратился к главам муниципального образования и местной администрации с предложением поучаствовать в благотворительном марафоне, связанном с раздачей школьникам ноутбуков для дистанционного обучения. Понимания не нашел.



Как рассказал «Фонтанке» Тихонов 13 апреля, в своем обращении он указал, что в зале заседаний муниципального совета МО Петергофа простаивают 20 ноутбуков. Они применяются лишь эпизодически на занятиях по гражданской обороне для неработающего населения. Занятий этих, естественно, сейчас не проводится, так что ноутбуки можно передать нуждающимся семьям Петергофа для прохождения школьного обучения в удаленном режиме.

