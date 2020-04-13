Попытка поделиться муниципальными ноутбуками со школьниками провалилась в Петергофе. Их берегут для уроков по гражданской обороне
Муниципальный депутат из Петергофа Михаил Тихонов обратился к главам муниципального образования и местной администрации с предложением поучаствовать в благотворительном марафоне, связанном с раздачей школьникам ноутбуков для дистанционного обучения. Понимания не нашел.
Как рассказал «Фонтанке» Тихонов 13 апреля, в своем обращении он указал, что в зале заседаний муниципального совета МО Петергофа простаивают 20 ноутбуков. Они применяются лишь эпизодически на занятиях по гражданской обороне для неработающего населения. Занятий этих, естественно, сейчас не проводится, так что ноутбуки можно передать нуждающимся семьям Петергофа для прохождения школьного обучения в удаленном режиме.
Местная администрация, однако, этими аргументами не прониклась. «Ноутбуки являются муниципальным имуществом, учтены как основные средства, закреплены за материальным лицом, которое несет ответственность за их использование и сохранность, — говорится в ответе. — Временные ограничительные мероприятия, связанные с непростой эпидемиологической обстановкой, не являются основанием для передачи муниципального имущества во временное пользование». Обучение неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях названо вопросом местного значения.
Ранее Смольный сообщил, что порядка 17 тысяч семей нуждаются в планшетах или ноутбуках для дистанционного обучения в школах, которое возобновилось 6 апреля. Около 3,8 тысячи предоставила компания «Марвел-КТ», после чего чиновники предложили всем желающим поделиться лишними аппаратами, если такие есть.
Напомним, частные дарители могут связаться с комитетом по образованию с 9 до 18.00 по рабочим дням по горячей линии 8 (812) 576-34-37, которая отвечает на вопросы по организации дистанционного обучения. Сотрудники Центра городских волонтеров Санкт-Петербурга по согласованию с вами заберут технику и передадут детям, которым она необходима. «Фонтанка» будет сообщать о результатах акции #неканикулы.