Hyundai вернулся с каникул. Петербургский завод возобновит производство на неделю в одну смену

Петербургский автозавод Hyundai Motor возобновил производство с 13 по 17 апреля. Как говорится в сообщении компании, предприятие будет работать в одну сокращенную смену. При этом большая часть сотрудников офиса компании будет трудиться удаленно.



Завод разработал комплекс мероприятий, направленных на противодействие распространению коронавируса. В частности, ужесточены требования, предъявляемые к санитарному режиму на заводе и личной гигиене сотрудников, а также к режиму доступа на территорию, санитарной обработке помещений и обеспечению работников предприятия средствами защиты.

