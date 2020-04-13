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#минусвирус на «Фонтанке» — смотри онлайн

13.04.2020 18:27
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Hyundai вернулся с каникул. Петербургский завод возобновит производство на неделю в одну смену

Петербургский автозавод Hyundai Motor возобновил производство с 13 по 17 апреля. Как говорится в сообщении компании, предприятие будет работать в одну сокращенную смену. При этом большая часть сотрудников офиса компании будет трудиться удаленно.

Завод разработал комплекс мероприятий, направленных на противодействие распространению коронавируса. В частности, ужесточены требования, предъявляемые к санитарному режиму на заводе и личной гигиене сотрудников, а также к режиму доступа на территорию, санитарной обработке помещений и обеспечению работников предприятия средствами защиты.

О дальнейшем графике работы автозавода Hyundai Motor компания проинформирует позднее.

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