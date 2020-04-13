«Сможем пожать вам руку без перчаток». Космонавты с орбиты призвали россиян оставаться дома и передали благодарность врачам
Российские космонавты с борта Международной космической станции (МКС) обратились к россиянам и медицинским работникам. Видео опубликовал 13 апреля в своем Twitter гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.
Космонавты Олег Скрипочка, Иван Вагнер и Анатолий Иванишин поблагодарили за работу главврача больницы в Коммунарке Дениса Проценко и понадеялись, что им удастся сделать это лично после возвращения на Землю.
«Мы хотим выразить вам нашу искреннюю благодарность и поддержку, пожелать вам сил и здоровья. Уверены, что к нашему возвращению мы сможем пожать вам руку без перчаток», — сказал Иванишин.
А сейчас космонавты Олег Скрипочка, Иван Вагнер и Анатолий Иванишин обращаются со словами поддержки и благодарности к главному врачу больницы в Коммунарке Денису Проценко pic.twitter.com/HevIrvIENS— Дмитрий Рогозин (@Rogozin) April 13, 2020
Ранее космонавты обратились к россиянам с просьбой соблюдать режим самоизоляции. «Сейчас многие шутят, что мы здесь на борту МКС находимся в самом безопасном от коронавируса месте на планете, но и у каждого в доме может быть такое место, если вы будете соблюдать режим самоизоляции», — подчеркнул Скрипочка.
Обращение нашего экипажа #МКС к российским врачам и соотечественникам pic.twitter.com/WoLTOCK3AJ— Дмитрий Рогозин (@Rogozin) April 13, 2020
Напомним, космонавты прибыли на МКС 9 апреля. На станции они проведут 196 суток.