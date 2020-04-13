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#минусвирус на «Фонтанке» — смотри онлайн

13.04.2020 15:32
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«Сможем пожать вам руку без перчаток». Космонавты с орбиты призвали россиян оставаться дома и передали благодарность врачам

Российские космонавты с борта Международной космической станции (МКС) обратились к россиянам и медицинским работникам. Видео опубликовал 13 апреля в своем Twitter гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

Космонавты Олег Скрипочка, Иван Вагнер и Анатолий Иванишин поблагодарили за работу главврача больницы в Коммунарке Дениса Проценко и понадеялись, что им удастся сделать это лично после возвращения на Землю.

«Мы хотим выразить вам нашу искреннюю благодарность и поддержку, пожелать вам сил и здоровья. Уверены, что к нашему возвращению мы сможем пожать вам руку без перчаток», — сказал Иванишин.

Ранее космонавты обратились к россиянам с просьбой соблюдать режим самоизоляции. «Сейчас многие шутят, что мы здесь на борту МКС находимся в самом безопасном от коронавируса месте на планете, но и у каждого в доме может быть такое место, если вы будете соблюдать режим самоизоляции», — подчеркнул Скрипочка.

Напомним, космонавты прибыли на МКС 9 апреля. На станции они проведут 196 суток.

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Комментарии (1)

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ЦУП экипажу МКС:
- Поздравляем с успешным выполнением программы полёта! Завтра планируется ваше возвращение на Землю!
Экипаж МКС:
- Спасибо, мы уж здесь как-нибудь...
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