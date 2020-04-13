Российские космонавты с борта Международной космической станции (МКС) обратились к россиянам и медицинским работникам. Видео опубликовал 13 апреля в своем Twitter гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.



Космонавты Олег Скрипочка, Иван Вагнер и Анатолий Иванишин поблагодарили за работу главврача больницы в Коммунарке Дениса Проценко и понадеялись, что им удастся сделать это лично после возвращения на Землю.



«Мы хотим выразить вам нашу искреннюю благодарность и поддержку, пожелать вам сил и здоровья. Уверены, что к нашему возвращению мы сможем пожать вам руку без перчаток», — сказал Иванишин.