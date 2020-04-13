Небо опустело. В марте число международных полетов над Россией упало почти на 40 %

В марте 2020 года российские авиадиспетчеры обслужили в воздушном пространстве страны 41,9 тысячи международных полётов, что на 36,8% меньше, чем за аналогичный период годом ранее, сообщило 13 апреля Федеральное агентство воздушного транспорта. При этом число транзитных полётов упало на 40,6% (до 14,3 тысячи).



Общее число полетов в марте просело только на 12,8% по сравнению с тем же периодом прошлого года — до 115,2 тысячи.



Сокращение произошло на фоне введенных ограничений из-за распространения коронавирусной инфекции. Хотя регулярное сообщение с большинством европейских стран прервалось в середине марта, часть бортов продолжали летать в качестве чартеров, чтобы возвращать туристов домой. Таким образом, сокращение пассажиропотока, вероятно, было более значительным, чем количество рейсов.

