«Покупай у своих». Уже 500 компаний Петербурга предлагают на карте «Фонтанки» скидки соседям до 60 %

Спустя всего неделю работы проект «Фонтанки» «Покупай у своих» собрал 500 компаний, которые намерены не только пережить этот кризис, но и сохранить для горожан хотя бы подобие нормальной жизни.

Все компании на карте «Фонтанки» работают легально, с соблюдением требований властей. Особый режим не только накладывает серьезные ограничения, но и заставляет предпринимателей искать внутренние резервы для сохранения бизнеса. Чтобы остаться на плаву и привлечь клиентов, они предлагают серьезные скидки и особые условия. Где-то это всего 5–10% — больше никак. А где-то речь идет о 40–50–60% скидках — некоторые модели бизнеса позволяют делать такие предложения в экстренной ситуации.

Заходите на карту «Фонтанки» и ищите своих соседей. Покупайте у них нужные вам товары и заказывайте полезные услуги и экономьте в это непростое время, не выходя из дома. Режим самоизоляции и падающий рубль в одночасье поставили на паузу жизнь десятков тысяч предприятий малого и среднего бизнеса в Петербурге. Некоторые вынужденно прекратили работу, другие потеряли большую часть клиентов. Многие из них между тем не опускают руки. Они продолжают трудиться для нас с вами — пекут булки, ремонтируют машины, обучают детей иностранным языкам. Тем, кому запрещено принимать посетителей, открыли службы доставки или онлайн-курсы. Жизнь Петербурга точно не улучшится, если этот маленький бизнес прекратит существование. Скорее всего, так мы можем утратить восхитительное многообразие нашей деловой жизни. Все эти предприятия держат наши с вами соседи. Помочь им сегодня в наших силах и интересах. «Фонтанка» запустила проект «Покупай у своих» сразу, как только власти ввели запрет на работу большей части городского бизнеса. Он представляет собой карту Петербурга, на которой продолжающие работу предприятия малого и среднего бизнеса могут самостоятельно себя отметить и рассказать о своих услугах. Посмотрите на нее: может быть, рядом с вами уже есть сервис, которым вы давно хотели воспользоваться? Или магазин, о существовании которого не догадывались.