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13.04.2020 08:17
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Власти Новосибирской области взяли коронавирус под контроль. Почти 77 процентов жителей вышли на работу

Почти 77% трудоспособного населения Новосибирской области с понедельника приступили к работе в условиях противодействия новому коронавирусу, сообщил на оперативном совещании в облправительстве губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

«В связи с управляемой ситуацией с распространением коронавируса и целью поддержки бизнеса с сегодняшнего дня разрешается работа целому ряду сфер деятельности, в основном это сферы услуг. На сегодняшний день, таким образом, из 1,020 миллиона жителей Новосибирской области трудоспособного возраста, тех, кто в обычных условиях у нас работает, на работу вышли 770 тысяч человек. Это почти 77% трудоспособного населения нашего региона», - цитирует губернатора РИА Новости.

Власти, по его словам, считают, что на данном этапе это возможно и оправдано. В целом же в ближайшее время расширять круг работающих организаций пока преждевременно, отметил Травников. Он также сообщил, что муниципальные образования региона в зависимости от степени риска распространения COVID-19 разделили на три группы. В наиболее уязвимую первую группу попал Новосибирск, Новосибирская агломерация и крупные населенные пункты области.

«В отношении второй и третьей групп разрешено с сегодняшнего дня организовать очное обучение школьников. Также я готов принять предложения от руководителей муниципалитетов, входящих в эти две группы, по разрешению деятельности предприятий дополнительно. Но однозначно могу сказать, что разрешить работу организациям, где скапливается большое количество людей, не вижу возможности – это в первую очередь ТРЦ, кинотеатры, другие культурные учреждения и объекты. По ним в апреле мы вряд ли примем решение о возобновлении деятельности», - сказал Травников.

По данным регионального оперативного штаба по противодействию COVID-19, на 09.00 (05.00 мск) 13 апреля количество инфицированных коронавирусом достигло 46. За прошедшие сутки в регионе зафиксировано восемь новых случаев заражения COVID-19. Круг контактов всех вновь выявленных пациентов определен. Медицинское наблюдение за ними установлено.

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Комментарии (1)

260786601
Могли бы поделиться опытом. Интересно "способ" был в метафизической форме или духовной?
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