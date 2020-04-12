В Африку вернулась Эбола. Власти не успели объявить о победе над ней

Власти ДРК сообщили о двух смертях от лихорадки Эбола за последние несколько дней. В воскресенье африканская страна собиралась объявить об окончательной победе над вирусом.
«Демократическая Республика Конго зафиксировала вторую смерть от Эболы за два дня почти через семь недель без новых случаев заражения», — сообщает 12 апреля Reuters со ссылкой на заявление ВОЗ.
Последней жертвой Эболы стала 11-месячная девочка, а первым за долгое время пациентом с этим диагнозом был 26-летний электрик. Местные врачи пока не могут сказать, каким образом пациенты могли заразиться Эболой, о победе над которой власти собирались объявить 12 апреля.
Министерство здравоохранения страны опасается, что возвращение Эболы оттянет на себя силы, которые должны были быть брошены на борьбу с COVID-2019. Сейчас в стране выявлено 234 случая коронавируса.
Болезнь, вызванная вирусом Эбола, — острая вирусная инфекция, поражающая людей и некоторые виды животных. Эпидемия Эболы в Западной Африке в основном затронула три страны: Гвинею, Сьерра-Леоне и Либерию. Число жертв лихорадки превысило 10 тысяч человек.
Президент России Владимир Путин в 2015 году призвал «надежно защитить» страну от Эболы. В 2016 году именно Россия заявила о создании вакцины от вируса Эбола. По данным Минздрава, препарат «Гам-Эвак Комби» «стал первой в мире официально зарегистрированной и разрешенной для клинического применения вакциной». В июле 2017 года партию «Гам-Эвак Комби» отправили в Гвинею в качестве гуманитарного груза.