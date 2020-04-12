В Африку вернулась Эбола. Власти не успели объявить о победе над ней

Власти ДРК сообщили о двух смертях от лихорадки Эбола за последние несколько дней. В воскресенье африканская страна собиралась объявить об окончательной победе над вирусом.



«Демократическая Республика Конго зафиксировала вторую смерть от Эболы за два дня почти через семь недель без новых случаев заражения», — сообщает 12 апреля Reuters со ссылкой на заявление ВОЗ.



Последней жертвой Эболы стала 11-месячная девочка, а первым за долгое время пациентом с этим диагнозом был 26-летний электрик. Местные врачи пока не могут сказать, каким образом пациенты могли заразиться Эболой, о победе над которой власти собирались объявить 12 апреля.

